Vorzeige-Mami wegen Kindesmisshandlung verhaftet

Taylor Frankie Paul teilt ihr Familienleben regelmäßig mit über vier Millionen Fans auf TikTok. Jetzt ist es ruhig um sie geworden. Grund dafür: Die Vorzeige Mami wurde unter anderem wegen Kindesmissbrauchs verhaftet.

Eigentlich gilt Taylor Frankie Paul als absolute Vorzeige Mami. Auf TikTok postet sie bislang regelmäßig Ausschnitte aus ihrem- doch so fröhlichen und wohlbehüteten-Familienleben. An ihrem Alltag lässt sie dabei über vier Millionen Zuseher teilhaben.

Nun aber der Schock: Denn die TikTok Mama wurde am 17. Februar verhaftet. Und dabei wird ihr nichts Geringeres vorgeworfen als: Zwei Fälle von häuslicher Gewalt in Anwesenheit eines Kindes, schwere Körperverletzung, kriminellen Unfug und sogar Kindesmissbrauch! Das verraten Gerichtsunterlagen, wie "Blick" schreibt.

Polizeibeamte aus Herriman, Utah, geben nun bekannt, was passiert sei: So soll es zu einem Streit zwischen der TikTokerin mit ihrem Freund Dakota Mortensen gekommen sein, während ihre Kinder anwesend waren.

Streit eskaliert, Tochter leidet darunter

Dabei soll die Auseinandersetzung eskaliert sein, als die junge Mama plötzlich Gegenstände nach ihrem Freund warf. Erst ihr Handy, dann ein Holzspielzeug und schließlich sogar schwere Metallstühle.

Besonders fraglich: Neben ihrem Freund, welcher die Zielscheibe sein hätte sollen, saß auch ihre 5-jährige Tochter auf der Couch. Als Taylor Frankie Paul bereits den zweiten Stuhl Richtung Couch warf, traf sie dabei aber nicht Dakota Mortensen, sondern ihre eigene Tochter am Kopf.

Laut Polizeiberichten soll es von dem Vorfall auf einen Videobeweis geben. Dieser offenbart aber nicht nur die Gewaltaktion gegen ihre Tochter, sondern zeigt auch, wie die Vorzeige Mami ihren Freund würgt und mehrfach schlägt.

Daraufhin soll er sogar in einem Spital behandelt worden sein. Auch gibt er an, Angst um sein Leben gehabt zu haben.

Jetzt herrscht Funkstille.

Seit der Verhaftung am 17. Februar ist es still um den TikTok Account der jungen Mama. Anders sieht es währenddessen allerdings in den Kommentaren ihres Profils aus. Ehemalige Fans zeigen sich fassungslos über das Verhalten ihres einstigen Idols.

Am 21. März startet der Gerichtsvollzug für die junge Mutter. Bislang gilt für Taylor Frankie Paul die Unschuldsvermutung.