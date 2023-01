Lisa Loring spielte in den 60er Jahren die Hauptrolle in der Original-Serie "Die Adams Family". Nun ist sie im Alter von 64 Jahren verstorben..

Lisa Loring, die Hauptdarstellerin der Originalserie" Die Addams Familie" ist im Alter von 64 Jahren überraschend gestorben. Das gab eine enge Freundin von ihr, Laurie Jacobson, via Facebook bekannt: "Mit großer Traurigkeit gebe ich den Tod unserer Freundin Lisa Loring bekannt. Vor vier Tagen erlitt sie einen schweren Schlaganfall, ausgelöst durch Rauchen und hohen Blutdruck."

Ihre Freundin findet rührende Worte für den bekannten "Addams Familiy"-Star und schreibt: "Sie war wunderschön, gütig und eine liebende Mutter – Lisas Vermächtnis in der Welt der Unterhaltung ist riesig."

Nach dem Schlaganfall habe Lisa Loring zunächst durch lebenserhaltende Maßnahmen durchgehalten. Doch ihre Familie hatte sich schließlich dazu entschieden, die Maschinen abstellen zu lassen.

Auch eine der beiden Töchter von Lisa Loring, Vanessa Foumberg, bestätigt den Tod ihrer geliebten Mutter mit den Worten: "Sie ist friedlich eingeschlafen, während ihre beiden Töchter ihre Hände hielten."

Mit 6 Jahren bereits die Hauptrolle

Lisa Loring spielte in insgesamt 64 Folgen die Rolle der Wednesday Addams, Tochter von Morticia und Gomez Addams. Besonders daran: Als sie die Kult-Rolle in der ABC-Serie "The Addamy Family" aus dem Jahr 1964 übernahm, war sie gerade einmal zarte sechs Jahre alt!

Lorings Freundin schrieb dazu auf Facebook: "Sie wird in unseren Herzen immer Wednesday Addams bleiben."

Rolle feiert kultiges Comeback

Der Streamingdienst Netflix hatte im November 2022 eine neue Serie, speziell um die Hauptfigur Wednesday veröffentlicht. Nicht nur war der Achtteiler wochenlang Platz eins unter den Netflix-Serien, sondern auch die Tanzszene der Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) löste einen weltweiten Tik-Tok-Trend aus.

Auch die junge Darstellerin erwähnte immer wieder die Originaldarstellerin der Wednesday Addams, Lisa Loring, als Inspiration. Denn schon die damals 6-jährige Lisa Loring ließ die Addams Tochter eindrucksvoll tanzen.