Die Maifestspiele im deutschen Wiesbaden werfen bereits ihren Schatten voraus. Ein Auftritt von Anna Netrebko sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung.

Die Russland Nähe von Anna Netrebko sorgt wieder einmal für einen Eklat. Diesmal geht es um einen Auftritt der Opernsängerin mit österreichischem Pass bei den Maifestspielen in Wiesbaden. Das Staatstheater hatte Netrebko eingeladen, umgehend hagelte es Kritik und einen wahren Shitstorm.

Der Veranstalter selbst spricht von "Beleidigungen und Diffamierungen". Am 5. und 7. Mai soll Netrebko in der Oper "Nabucco" auftreten. Aufgrund ihres Kommens haben viele ukrainische Künstler bereits abgesagt. Auch die Putin kritische Gruppierung "Pussy Riot" hat ein Kommen abgesagt.

"Uns wurde kein Wort über Anna Netrebko gesagt. Sie hat Putin nicht nur einmal unterstützt und sein Regime gegen viel Geld geehrt. Sie hat auch Unsummen ins besetzte Donezk überwiesen. Sie gehörte zu den Gesichtern von Putins Präsidentschaftswahlkämpfen in den Jahren 2012 und 2018. Sie gab Konzerte im Kreml, während man uns einsperrte", so Maria Aljochina von Pussy Riot zur Deutschen Welle.

Die Veranstalter halten jedoch an Netrebko fest, sie stellen die These in den Raum, dass die ukrainischen Künstler von den Politikern zu der Absage gedrängt worden waren.