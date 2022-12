Wildes Sex-Gerücht um Prinz Harry

In seinen Memoiren "Spare" enthüllt Prinz Harry, wie er zum Mann geworden ist

Gerade erst lieferte Prinz Harry (38) gemeinsam mit Ehefrau Meghan (41) einen royalen Seelenstrip auf Netflix. Jetzt soll Harry noch weitere intime Details verraten. Und zwar in seinen Memoiren Spare, die am 10. Jänner auf 416 Seiten erscheinen. Darin will er gar verraten, wie er als Teenager seine Jungfräulichkeit verlor.

„An eine schöne ältere Frau“, heißt es in dem Buch. Klar, dass sofort die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht wurde. Schauspielerin Liz Hurley soll ganz oben stehen auf der Liste der Verdächtigen. Die 54-Jährige wohnte damals in Gloucestershire, wo auch der nunmehrige König Charles (74) Ländereien besitzt. Hurley selbst will von alldem nichts wissen. Gegenüber dem Magazin Saturday Times sagt sie: „Auf keinen Fall. Nicht schuldig!“

Immer wieder erzählen prominente Männer davon, dass eine ältere Frau extreme Anziehung hat. Peter Maffay verlor seine Unschuld mit 18 an eine 26-Jährige und Roberto Blanco war 12. Seine Angebetete war allerdings bereits 37.