Erster Trailer für "Avatar 2" ist da

Der am Montag erschienene rund einminütige Trailer gibt einen kurzen Einblick in die Geschichte von ''Avatar: The Way of Water''.

Los Angeles. Rund 13 Jahre nach dem Original-Film ist der von "Avatar"-Fans mit Spannung erwartete Trailer für die Fortsetzung veröffentlicht worden. Der am Montag erschienene rund einminütige Trailer gibt einen kurzen Einblick in die Geschichte von "Avatar: The Way of Water", der Mitte Dezember in die Kinos kommen soll.

Die Fortsetzung von Regisseur James Cameron spielt zehn Jahre nach dem Original. Sam Worthington kehrt als Avatar Jake Sully zurück, der nun mit seiner blauhäutigen Alien-Freundin Neytiri (Zoe Saldana) auf dem bedrohten Planeten eine Familie hat. Auch Sigourney Weaver, Stephen Lang und Giovanni Ribisi sind wieder mit im Team, neu dabei sind unter anderem Kate Winslet, Vin Diesel und Michelle Yeoh.

Cameron hatte 2017 mit der gleichzeitigen Produktion von vier "Avatar"-Filmen begonnen. Die geplanten Filmstarts wurden häufiger verschoben, zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Nach "Avatar: The Way of Water" sollen 2024, 2026 und 2028 weitere Teile erscheinen. Die Originalproduktion "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2009) gilt mit weltweiten Einnahmen von über 2,8 Milliarden Dollar als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte.