56.000 Fans feiern heute Stones in Wien

Heute rocken die Stones. Mit 19 Hits, 10 Millionen Dollar Umsatz und Deutschlehrer.

Wien. This could be the last time! Die Rolling Stones rocken heute in Wien. Das 17. und wohl letzte Österreich-Konzert. 56.000 Fans sind im Happel-Stadion dabei. Bei der großen Jubiläums-Show Sixty. Gerade erst, am 12. Juli, feierten die Stones ja den 60er. Zum alten Eisen zählen sie aber noch lange nicht: „Die beste Stones-Show aller Zeiten!“, so die allgemeine Kritik.

19 Hits für Wien – zum Finale gibt’s "Satisfaction"

Show. Auch in Wien wird man das mit jugendlichem Elan beweisen. Vom Opener Street Fighting Man, dem man ab ca. 20.30 Uhr ein emotionales Video-Tribute an den im Vorjahr verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts voranstellt, bis zum Mitgröl-Finale Satisfaction in einer XL-Version hat man ein 19 Song starkes Programm zusammengestellt. Mit Klassikern wie Paint It Black oder Miss You, der Wien-Premiere des coolen Lockdown-Hits Livin in A Ghost Town und dem wiederentdeckten 60er-Jahre-Hit Out Of Time. Dazu gibt’s eine Publikums-Wahl, zwei Keith-Richards-Solo-Songs und ein unglaubliches Stimm- und Stehvermögen.

Jagger holt Sprachlehrer: alle Ansagen auf Deutsch

Deutsch-Kurs. Mick Jagger (auch schon bald 79) wirbelt wie ein Derwisch über die 55 Meter breite Bombast-Bühne im coolen Retro-Look: Exzessiver Ausdruckstanz, 10 Kilometer Dauersprint und alle Zwischenansagen auf Deutsch. Dafür lässt er sogar backstage einen eigens engagierten Sprachlehrer vorsprechen. Bei einem Umsatz von 10 Millionen Dollar ist die Gage locker drinnen.

