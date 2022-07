Countdown für Stones in Wien

Am Dienstag feiern die Stones ihren 60. Geburtstag. Ab Mittwoch machen sie Wien unsicher. Der Fahrplan.

Musik. Am Sonntag ging Mick Jagger noch in Brüssel auf Sightseeing-Tour. Am Montag feierten dort 50.000 Fans im Stade Roi Baudouin die Generalprobe für das Jubiläums-Konzert "Sixty" am Freitag im Happel-Stadion am Plan. Am Dienstag feiert man den 60. Band-Geburtstag: Am 12. Juli 1962 trat man ja im Londoner Marquee Club zum ersten Mal als „The Rollin’ Stones“ auf. Und bereits am Mittwoch jetten die Stones dann nach Österreich. Am frühen Abend wird die bandeigene Boeing 767-35D in Schwechat erwartet. Mit Polizei-Eskorte geht es Richtung Imperial Hotel, das den Rolling Stones ja schon seit 1998 als Wien-Quartier dient. Bis Sonntag sind dort für die Rock-Dinos gleich mehrere Stockwerke reserviert.

Wien-Tour. Noch am Abend will man die vier Songs für die Fan-Wahl verraten und am Donnerstag plant Mick Jagger eine Sightseeing-Tour durch Wien. Paparazzi und Autogramm-Jäger haben dafür u. a. das Schweizerhaus, Schönbrunn oder die Albertina im Visier.

Deutsch-Kurs. Am Freitag geht’s gegen 15 Uhr zum Soundcheck. Ab 20.45 Uhr steigt dann für 56.000 Fans das 17. und wohl allerletzte Österreich-Konzert. Mit den 19 größten Hits – von "Miss You" bis "Satisfaction". Über 10 Millionen Dollar Umsatz (Rekord) und vielen landesspezifischen Zwischenansagen. Jagger übt dafür sogar in seiner Garderobe mit einem eigenen Sprachlehrer.