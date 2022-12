× Die besten Bücher für Weihnachten

Thriller, Motivationsbuch, Kochanleitung – für jeden das passende Geschenk!

Schenken. Suchen Sie noch ein Geschenk? Das ist unsere Top-Auswahl für Weihnachten!

Für lässige Hobbyköche: Kochbuch von Oliver

Jamie Oliver: One, Dorling Kindersley, 30,80 €

Einfache Gelüste. Um sich bei Hobbyköchen subtil die Einladung zum Essen zu sichern, eignet sich das Buch „One“ von Jamie Oliver als Geschenk. Die Rezepte darin sind simpel und gelingsicher, mit wenigen, meist kostensparenden Zutaten und – ein absoluter Pluspunkt für Umweltbewusste Menschen – die Gerichte sind dafür ausgelegt, in nur einem Topf zubereitet zu werden. Auch optisch ist das Kochbuch von Oliver, der als „Naked Chef“ berühmt wurde, ein purer Genuss: Schöne und lässige Essens-Fotos, seine glänzenden Augen, weil er Koch aus Leidenschaft ist. Rundum cool! Ein Satz aus „One“: Ich habe beliebte Garmethoden ausgewählt, bewährte Zutaten und einfach alles durch die „Ein-Topf-Brille beleuchtet – und bin restlos begeistert, was dabei herauskam.

Für Polit-Interessierte: Wehrschütz an der Front

C. Wehrschütz: Mein Journalistenleben, Keiper, 26 €

Heftig. Wer sich mehr fürs Eingemachte interessiert, der liegt mit dem Wurf des ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz richtig. In „Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria“ schildert der 61-Jährige, der zuletzt oft aus der Ukraine berichtete, seinen spannenden Berufsalltag sowie die speziellen Vorkommnisse rund um seine Arbeit. Ein Satz aus „Mein Journalistenleben“: Dieser Geschichte hinter der Geschichte ist dieses Buch gewidmet und zwar in der Form auch anekdotenhaft gestalteter Kapitel, die daher nicht chronologisch gelesen werden müssen.

Für Frauen: Starke Worte von Michelle Obama

Michelle Obama: Das Licht in uns, Goldmann, 28 €

Inspirierend. Im neuen Buch „Das Licht in uns“ von Ex-First-Lady Michelle Obama geht es um die Suche nach der eigenen Persönlichkeit, dem inneren Strahlen. Sehr authentisch wirkt Obama, wenn sie von ihren persönlichen Eindrücken der Corona-Krise erzählt und dass sie da erstmals seit langem die Kontrolle über ihr Leben verlor. Sie beschreibt den Prozess, des sich selbst Wiederfindens, gibt praktische Tipps und Hinweise. Dazu erzählt sie davon, was sie selbst stark gemacht hat und ihr auch in ängstlichen Zeiten geholfen hat: ihre Familie, Vater und Mutter. Ein Satz aus „Das Licht in uns“: Anders zu sein führt einerseits zu gesteigerter Vorsicht und erfordert andererseits besonderen Mut.

Für Krimi-Fans: Fitzek liefert Nervenkitzel

Sebastian Fitzek: Mimik, Droemer 24,70 €

Thrill. Sebastian Fitzek peitscht seinen Lesern mit dem Psychothriller „Mimik“, derzeit auf Platz eins der Belletristikcharts, die Angst in den Nacken. Darin dreht sich alles um Hannah, Mimik-Expertin. Sie leidet an einer seltenen Amnesieform und wird mit einem schockierenden Video konfrontiert: Darauf gesteht sie, ihre Familie – bis auf Sohn Paul – ermordet zu haben … Fitzek ist hier ein Thriller gelungen, der in den Abgründen menschlichen Seins spielt und die Ermittlungen – in diesem Fall für Hannah an sich selber – laufen hoch analytisch ab. Heftiges Lesevergnügen. Ein Satz aus „Mimik“: Manchmal sind sie nicht sicher, ob ein Mensch wirklich böse ist. Dann bin ich dabei, wenn sie mit ihm reden, und achte darauf, ob der Ausdruck in seinem Gesicht ...

