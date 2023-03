Bandscheibenvorfall bei Frontsänger Marco: Die Band Wanda muss ihr Konzert in Ravensburg absagen.

"Ihr Lieben! Marco hier. Ich muss euch in Ravensburg leider etwas mitteilen: Ich hatte gestern einen Bandscheibenvorfall", mit diesen Worten verkündete Marco Wanda auf Facebook die Absage. "Mein Körper sagt Ende Gelände. Ich bin durchaus stolz darauf, in den letzten Jahren kaum eine Show abgesagt zu haben. Ich war mit allen Arten von Verletzungen und Zuständen gerne für euch auf der Bühne. Aber das morgen werde ich nicht schaffen. Es tut mir unendlich leid", so der Frontsänger weiter.

Ob die weiteren Konzerte am 14.3. in München und am 16.3. in Wiesbaden stattfinden können, ist noch nicht bekannt.