× Ganze Welt lacht über Kiss in Wien

In der Stadthalle zeigten Kiss statt der österreichischen Fahne die Flagge von Australien. Der Spott ist groß!

Amerikaner und ihre Geografie“ (Daily Mail), „#Fail: Kiss lässt die australische Flagge los… in Wien“ (das belgische Fernsehen RTBF) oder „Danke in Österreich mit der Flagge von Australien“ (Virgin Radio Italien) – dazu noch ein Dutzend weiterer Medien-Berichte. Die ganze Welt lacht über Kiss. Am Sonntag lieferten die Schminke-Rocker bei ihrem Abschieds-Konzert in der Stadthalle ein peinliches Hoppala. Nach zweistündiger Monstershow verabschiedeten sich Gene Simmons und Co. mit dem typischen Insert „Kiss liebt Wien“. Pech nur, dass man dafür das Logo nicht mit der rot-weiß-roten Österreich-Fahne verzierte, sondern mit jener von Australien.

oe24.at brachte den peinlichen Fehler als Erster. Seitdem geht das ÖSTERREICH-Foto um die Welt. Auch tausendfach auf Twitter geteilt. Der Spott ist groß: „Vielleicht ist ihre Liebe nur Fake“, „Show: 1 - Geografie 5“ oder „Es ist echt Zeit für die Pension“.

Kiss selbst haben auf den Fehler noch nicht reagiert. Man darf aber fast davon ausgehen, dass Perfektionist Gene Simmons deshalb den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wird. Wenn nicht sogar feuern.