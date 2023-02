Lewis Capaldi: Mini Liebes-Show zum Valentinstag in Wien

Capaldi ist mit neuen Hits und frisch verliebt auf Tour. Am Dienstag ließ er Wien ausflippen. Allerdings nur 79 Minuten lang!

Musik. Kreischalarm und große Gefühle in der Stadthalle. Der schottische Rekord-Popper Lewis Capaldi (562 Millionen Streams für "Someone You Loved") versüßte am Dienstag 11.000 Fans – 80 Prozent Mädchen, der Rest mitgeschleppte Jungs – den Valentinstag. Er selbst ist ja auch gerade frisch verliebt: Bei den Brit-Awards präsentierte er seine neue Freundin, Model Ellie MacDowell.

Vom Opener "Forget Me", bei dem ein riesiger Videokäfig zum Hallendach empor fuhr und dazu gleich die Konfetti-Kanonen gezündet wurden, bis zum Finale rund um "Hold Me While You Wait" lieferte Capaldi in Wien ein gefälliges Hitprogramm mit Hundert Prozent Mitsing-Garantie. Geburtstags-Ständchen für Fan Lou, flotte Sprüche ("Zuletzt habe ich Harry Styles auf den Mund geküsst!"), frivole Witze über die Herz-Ballons der Fans ("Wenn man die verkehrt rum hält sehen die aus wie Hodensäcke.") und Dauerzittern inklusive. Capaldi leidet ja am Tourette-Syndrom.

Eine sympathische Show, bei der zugunsten der Musik auf jeglichen Firlefanz verzichtet wurde. Als Highlight gab‘s die ersten Hörproben der für Mai erwarten neuen CD "Broken by Desire to Be Heavenly Sent" und die witzige Anleitung zur Zugaben-Pause: "Ich singe jetzt noch zwei Songs, dann gehe ich pinkeln und dann singe ich noch zwei Songs!" Ein Mann kein Wort: leider war nach nicht einmal 79 Minuten (!) mit nur einer Zugabe auch schon wieder Schluss. Immerhin mit der Hymne "Someone You Loved" und einem letzten "Happy Valentinstag"!