"Revanche": So wurde Putin zum eiskalten Politiker

Putin-Einblick vom Experten: Der Autor gibt Einblick zum Krieg Russlands mit der Ukraine.

Analyse. Michael Thumann berichtet seit über 25 Jahren als Russland-Korrespondent u.a. für DIE ZEIT. Nun hat der Journalist „Revanche – Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat“ vorgelegt. Es ist ein hoch brisantes Buch über den schwer durchschaubaren russischen Machthaber und eine fundierte Analyse, wie dieser so weit kommen konnte.

Von schüchtern zu knallhart: Putin

Interview. Thumann interviewte Putin das erste Mal Ende 1999, er wirkte schüchtern, redete umständlich, aber beruhigend. Thumann empfand Putin damals schon als unglaubwürdig. ­Viele Politiker haben sich von Putin blenden lassen, wie das möglich war, analysiert Thumann ganz genau.

AUSZUG AUS DEM BUCH: »Revanche«

»Am Tag, als Wladimir Putin sein Volk für den Krieg mobilisierte, traf ich einen alten Moskauer Freund. Wir gingen in ein Café in der Nähe der Christi-Erlöser-Katedrale, wo sich üblicherweise viele junge Leute einfanden. Nun war es fast leer an diesem 22. September 2022, an den spärlich besetzten Tischen saßen nur Frauen.«