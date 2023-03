Saxofon-Legende Wayne Shorter gestorben

Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte.

New York. Die Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot. Der US-Jazzmusiker und Komponist starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Im Verlauf seiner langen Karriere spielte er mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock sowie in der Jazz-Fusion-Formation Weather Report ("Birdland"), die er unter anderem mit Joe Zawinul gründete.

Mehr dazu in Kürze ...