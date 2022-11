Hans Magnus Enzensberger starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin am Freitag unter Berufung auf die Familie mitteilte.

München. Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie die beiden Verlage Suhrkamp und Hanser am Freitag mitteilten. Der Lyriker, Essayist, Biograf, Herausgeber, Übersetzer und Redakteur war neben Günter Grass, Martin Walser und Heinrich Böll einer der prägenden Autoren der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur. Er verstarb am gestrigen Donnerstag in München.

Hans Magnus Enzensberger wurde am 11. November 1929 in Kaufbeuren geboren und wuchs in Nürnberg auf. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie und mischte sich als Autor immer wieder in den gesellschaftlichen Diskurs ein und bestimmte politische Debatten. Schon mit seinem ersten Lyrikband "Verteidigung der Wölfe" von 1957 erregte er Aufsehen. Enzensberger schrieb Romane, Essays, Anekdoten und Erinnerungen sowie Dramen, etwa "Untergang der Titanic", das 1980 von George Tabori inszeniert wurde. Für sein Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt er mit erst 33 Jahren den Georg-Büchner-Preis.