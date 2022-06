Stones-Konzert fast ausverkauft

Hype um die Stones. In Wien setzen sie 10 Mio. Dollar um. Es gibt nur mehr Restkarten.

Musik. Mittwochabend waren bei oeticket keine 100 Karten mehr verfügbar! Die Rolling Stones in Wien sind somit so gut wie ausverkauft. Am 15. Juli zünden die Rock-Dinos im Happel-Stadion ihre Jubiläums Show Sixty. Mit den 19 größten Hits. Von Jumpin’ Jack Flash bis Satisfaction.

Rekord. 2014, beim letzten Wien-Stopp, bilanzierte man mit einem Umsatz von 9,3 Million Dollar bei 57.708 Besuchern. Heuer wird – das gab es in Wien noch nie – die 10-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Auch weil die Ticketpreise deutlich angehoben wurden. Die „billigste“ Stones-Karte in Wien kostet satte 129,99 Euro.

„Beste Stones aller Zeiten“. Schenkt man den Kritikern Glauben, dann ist es jeden Cent wert: „Die beste Stones-Show aller Zeiten!“ Mick Jagger, nach Corona-Stopp wieder topfit, wirbelt auf einer 55-Meter breiten Retro-Bühne im Dauersprint durch die Musikgeschichte. Die Klassiker der 60er (Paint It Black), 70er (Miss You) und 80er Jahre (Start Me Up).

Premiere. Dazu stehen in Wien mindestens zwei Österreich-Premieren am Programm: die Live-Rarität Out Of Time und der coole Lockdown-Hit Living in A Ghost Town.