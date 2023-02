× Styles & Smith als Hits der ''Brits''

Harry Styles kürt sich bei ''Brits'' zum Pop-König. Auch Sam Smith, Jessie J und Beyoncé punkteten.

Pop. Bei den Grammys schnappte er Beyoncé den Top-Preis Album des Jahres weg. Jetzt kürte sich Harry Styles gleich zu Europas neuen Pop-König. Samstag gewann er in der Londoner O2 Arena alle vier seiner möglichen Brit-Awards. Mit heißer Oben-Show Show (As It Was), verwegenem Backstage-Kuss mit Lewis Capaldi und Mode Highlight am Red Carpet. In schwarzem Nina Ricci Jacket samt überdimensionaler Blume.

Ballon. Für noch mehr WOW-Effekte sorgte nur Sam Smith. Der gab sich in einem Latex-Ballon-Kostüm des Designers Harri ganz aufgeblasen und mit provokanter S&M-Leder-Show zum Song-Winner Unholy wieder recht unzüchtig.

Hits. Für weitere Akzente sorgten Charlie XCX im Transparent-Kleid, Jessie J mit Babybauch und Salma Hayeks im strengen Leder-Dress. Sowie die Sieger Wet Leg (Beste Band), David Guetta (Produzent) und Beyoncé, die in Abwesenheit wieder zwei Preise abräumte.

