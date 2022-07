Tote Hosen: Punk-Party in Wien zum 40er

34. Wien Konzert! Die Hosen ließen im Happel-Stadion den Punk raus. Über 35.000 Fans feierten mit Campino und – es gab neun Zugaben.

Wien. 1984 feierte man das Wien-Debüt im Kultclub U4 gerade mal mit einigen Hundert Besuchern. Heute gratulierten den Toten Hosen gleich über 35.000 Fans zum 40er. Im Happel-Stadion, in das nach dem Baustellen-Chaos in der Krieau kurzfristig ausgewichen wurde, sorgte die Jubiläums-Show "Alles aus Liebe" für Begeisterung. Auch als nachträgliche Geburtstagsfeier zum 60er von Sänger Campino. "Ihr glaubt gar nicht, wie froh wir sind, dass wir überhaupt noch da sind. 40 Jahre – das ist ein Riesen-Geschenk", ließ man schon dabei die Emotionen hoch gehen. Die Totenkopf-Fahne sowieso. Die wurde auch in Wien zum Intro "3 Akkorde für ein Halleluja!" an den Bühnen-Flanken aufgezogen.

Party. Vom Opener Alle sagen das, einem der wenigen Auszüge der gerade erschienenen Jubiläums-CD, bis zu einem Zugabe-Marathon rund um Zehn kleine Jägermeister oder Tage wie diese schrie sich Campino im Dauerlauf über eine Bombast-Bühne die Seele aus dem Leib. "Das ist unser 34. Wien Konzert. Ich dachte wir wären schon öfter hier gewesen, aber wir fühlen uns hier trotzdem wie daheim!"

„Reißen uns den Arsch auf“

Zu einem jahrelang erproben Hit-Feuerwerk rund um Mitsing-Klassiker wie Bonnie & Clyde, Alles aus Liebe oder Hier kommt Alex lieferte man auch eine Entschuldigung: "Sorry nochmal dass wir das Konzert so kurzfristig verlegen mussten und danke dass ihr da alle so mitgemacht habt. Wir reißen uns dafür heute für euch den Arsch auf!" Fünf Mann, ein Wort: mit dem Elan hungriger Jung-Punks tobte man durch die Bandgeschichte. Streute dabei auch Raritäten wie Kamikaze oder Alles mit nach Hause ein. Die Fans in Dauer-Ekstase. Auch auf den Rängen wurde noch Pogo getanzt. "Ihr seid besser als Graz", quittierte es Campino mit einen Augenzwinkern. Witzig: Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! widmete man sogar dem "großen Grantler" Ernst Happel. Dazu wurden bei Pushed Again die Bengalen gezündet und zu Steht auf sogar ein Erinnerungs-Video "für die Weihnachtsfeier" gedreht: das ganze Stadion nahm dafür am Boden Platz und sprang zum Refrain hoch. Gänsehaut-Alarm.

Es gab neun Zugaben

Bei einem neun Song starken Zugaben-Marathon, zu dem bei Alles passiert auch ein Feuerzeug-Meer erleuchtete ließ und sogar das Die-Ärzte-Cover Schrei nach Liebe anstimmte, brach man auch mit einer langjährigen Tradition: Dem übliche Finale mit der Liverpool-Hymne You’ll Never Walk Alone wurde nämlich sogar noch ein weiterer unerwarteter Song angehängt. "Zum 40er darf man sich das erlauben."

Erst um 23.05 Uhr war mit Eisgekühlter Bommerlunder Schluss. "Danke für eine geile Nacht Leute. Es ist kein Geheimnis, dass Wien schon immer zu unseren Lieblingsstädten zählt!"