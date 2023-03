Missen feierten auf Male Sixties Party zum 40er

Der 40er von Silvia Schachermayer wurde zum Party-Marathon in Mallorca.

Party. Ein heißer Show-Dance zu Lady Marmelade von ihren Freundinnen Tanja Duhovich, Fatma Sahin Nicole Kern und Claudia Kriechbaumer, ein eigens kreiertes „Vogue“-Cover und ein Hangover get Together am Strand. Große Party-Sause für Ex-Miss Silvia Schachermayer in Mallorca.

Ihr 40er wurde unter dem Motto „Showgirls versus Peaky Blinders“ im In-Club Bahia Maditerano bis in die Morgestunden feucht fröhlich gefeiert. 100 Gäste! Mit dabei auch Lilja Bloom, Adi Weiss, Star Designer Martin Steininger sowie die DJs Pete Sabo und Andrew Fonda.