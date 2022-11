Duran-Duran-Star Andy Taylor unheilbar an Prostatakrebs erkrankt

Schock! Der Gitarrist war laut Bandkollegen zu schwach für einen Auftritt.

Bühne. 40 Jahre lang stand er mit Duran Duran auf den großen Bühnen dieser Welt, jetzt bekam Gitarrist Andy Taylor eine Schockdiagnose. Er ist an Prostata-Krebs erkrankt. Eine Stufe vor dem Endstadium, wie es heißt. Das teilten seine Ex-Bandkollegen bei der Aufnahme der Rock and Roll Hall of Fame mit. Der 61-Jährige fehlte während der Veranstaltung. Er sei zu schwach gewesen, um dabei zu sein.

Freude. „Ich spreche mit tiefer Demut gegenüber der Band, den besten Fans, die eine Gruppe haben kann, und dieser außergewöhnlichen Auszeichnung“, schrieb Taylor in einem Brief, den Frontmann Simon Le Bon vorlas. Sein Zustand sei nicht unmittelbar lebensbedrohlich, aber „es gibt keine Heilung mehr“, schreibt er weiter.

Dass er nicht persönlich anwesend sein konnte, habe ihn „massiv enttäuscht“. Er habe sich gar eine neue Gitarre für den Anlass zugelegt.

Andy Taylor spielte von 1980 bis 1986 und von 2001 bis 2006 bei Duran Duran.