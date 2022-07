× Guns N‘ Roses: 3 Stunden Mega-Konzert in Wien

Axl Rose kämpft zuletzt mit seiner Stimme. In Happel Stadion hielt er aber drei Stunden durch!

Die etwas gar optimistische Beginnzeit von 19.15 Uhr wurde nicht ganz eingehalten. Auch weil Guns N‘ Roses noch gemütlich bis 19 Uhr (!) im Hyatt Hotel relaxten. Aber bereits um 19.28 Uhr, also so früh wie noch nie für einen Headliner in Wien, startete Axl Rose gestern im Happel-Stadion mit dem 1987er Klassiker It’s So Easy sein Höllen-Feuer. 40.000 Fans, die seit der Absage in Glasgow (5. Juli) um das Wien-Konzert gezittert haben, in voller Euphorie. Die Stimm-Probleme waren zwar anfangs noch hörbar, aber der Elan zurück. Auch der legendäre Schlangentanz.

Bis zu 32 Songs, darunter natürlich alle Kracher wie November Rain, Sweet Child O Mine, Civil War wurden bei der Tour schon gezündet. Immerhin 27 sind es im Happel geworden. Klassiker wie Mr. Brownstone oder Welcome To The Jungle wurden dabei in Wien schon früh gezündet. Auch das AC/DC Cover Back In Black war im verheerenden Soundbrei des Kicker-Ovals zu erahnen. Dazu ging bei Civil War auch kurzfristig einer der Screens aus. Alles Kinderkram, denn Axl war nach kurzen Anlaufschwierigkeiten in Top-Form. Rockte bis gleich mal bis 22.07 Uhr durch. Und dann kamen sogar noch drei Zugaben. Erst um 22.31 Uhr setzt die umjubelte Hymne Paradise City und ein Handstand von Gitarrist Slash den Schlusspunkt.

Die 200 Konzert-Minuten von Warschau wurden in Wien zwar nicht erreicht. Aber über ziemlich genau 3 Stunden Vollpower darf niemand jammern.