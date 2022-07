Guns N’ Roses in Wien gelandet

Die Hardrock-Giganten sind da. Axl Rose und Co. jetteten am Dienstag Abend in Wien ein. Autogrammjäger schauten aber durch die Finger. Am Mittwoch steigt das Mega-Konzert im Happel Stadion

Um 18.41 Uhr hatte am Dienstag das lange Zittern ein Ende. Axl Rose, der ja letzte Woche in Glasgow wegen Stimm-Problemen ein Konzert absagen musste, ist endlich in Wien gelandet. Aus Mailand kommend jetten Guns N’ Roses mit ihrer Boeing 737-436 (Kennzeichen: 9H-ZAZ) in Schwechat ein. 43 Minuten später fuhren drei schwarze Vans vor dem Hyatt Hotel vor. Drei Dutzend Autogramm-Jäger sahen dabei aber leider durch die Finger. Axl, Slash und Duff McKagan checkten nämlich durch die hermetisch abgeriegelte Seitentüre ein. Dabei ließ gerade Axl Rose doch 2017 bei seiner letzten Wien Visite mit einer spontanen Autogramm-Stunde vor dem Hyatt noch alle Fan-Herzen höher schlagen. Am Mittwoch – über pünktlich ab 19.15 Uhr – will er für 40.000 Fans im Happel Stadion aber alles wieder gut machen: Mit dem großen Hit-Feuerwerk rund um über 100-Millionenfach verkaufte Rock-Klassiker wie „Sweet Child O Mine“, „Welcome To The Jungle“, „November Rain“ oder „Patience“. Spannend bleibt wie lange die Stimme hält. Mitte Juni rockten Guns N‘ Roses bis zu 32 Songs. Zuletzt wurde die Show aber um fast 30 Minuten gekürzt. Für Wien ist die Sperrstunde mit 23 Uhr anberaumt. Das würde auf ein volles Programm deuten.