Kreisch-Alarm bei Robbie Williams

Der Superstar beeindruckte seine Fans mit komplettem Orchester.

Begeistert. Pop, Pathos und Plaudern: Mit einer faszinierenden Mischung aus mitreißender Musik und Geschichten aus seinem Leben hat Robbie Williams das Publikum am Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie und Zuschauer eines Live­streams in seinen Bann gezogen. Während der etwa zweistündigen Show nahm er sie nicht nur mit seinen Liedern, die auch vom neuen Best-of-mit-Orchester-Album XXV kamen, mit auf eine persönliche Reise durch seine 25-jährige Solokarriere. Die Show war für viele ein Vorgeschmack auf seinen Wetten, dass..?-Auftritt am Samstag in Friedrichshafen.

Privat. Auf der Bühne ist Robbie der unbestrittene Star – privat gibt eher Ehefrau Ayda den Ton an, wie Williams in Hamburg erzählt. „Ich glaube, wir teilen uns die Hosen. Oder vielleicht lässt sie mich denken, dass wir uns die Hosen teilen“, so Robbie. Auch das Geheimnis seiner Ehe teilt er mit Journalisten. „Ich mag meine Frau einfach sehr“, so Williams grinsend.