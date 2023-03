× Peter Kraus: Abschieds-Tour voll Power

Peter Kraus rockt unter dem Motto "Meine Hits- Meine Idole" seine bereits sechste Abschieds-Tournee. Beim ersten Österreich-Konzert in Linz ließ er mit Hitfeuerwerk und kackigen Sprüchen aufhorchen. Dass er bald 84 wird will man nicht glauben.

„Das sind die Hits die ihre Omas so gerne hörten“ Mit viel Augenzwinkern startete Peter Kraus am Mittwoch im sehr gut gefüllten Linzer Brucknerhaus den Österreich-Part seiner bereits sechsten Abschieds-Tournee, die ihn heute (2. März) auch nach Graz und am Samstag (4. März) die Wiener Stadthalle führt.

© zeidler ×

Rock. Mit spitzbübischen Grinser, unglaublichen Elan und knackigen, aber nie untergriffigen Sprüchen („Ich erlebte Wilde Zeiten. Das Wort ‚Prüde‘ wurde ja erst viel später erfunden“) tanzte er unter dem Motto "Meine Hits - Meine Idole" vom Opener Rock Around The Clock bis zum Finale Schwarze Rose stimmkräftig in Anzug und Turnschuhen durch die Highlights seiner mittlerweile 69-jährigen Erfolgs-Karriere. Auch mit den Hits von Elvis (Love Me Tender), George Gershwin (Sommerzeit) oder Sammy Davis Jr. (Mr. Bojangles). Unterstützt von einer fanatische sechs-köpfige Band und stimmungsvollen Video-Collagen. Auch von seinen unzähligen "Bravo"-Covers.

© zeidler ×

Schlager. Nach der Pause („Ich möchte ihnen ja etwas Erholung gönnen“) stellte er begleitet von Kinder- und Jugendfotos in Jeans und Lederjacke den deutschen Schlager in den Mittelpunkt: Ohne Krimi geht die Mimi, Marina Marina oder Rote Lippen soll man küssen. Alles im fast schon Mick-Jagger-artigen Dauerlauf. Dass Kraus am 18. März bereits 84 wird will man ob dieser Bühnen-Power so gar nicht glauben.

© zeidler ×

Sugar Daddy. Als Highlight gab’s natürlich Sugar Baby, dem er zum Alter passend auch eine weitere Strophe als Sugar Daddy anfügte: „Sugar Daddy. Gell, das kaufst du mir? Dann bleib ich bei dir.“ Da kannte das betagte Publikum kein Halten mehr. Ovationen und sogar Tänzchen vor der Bühne. Sowie Blumen und Schokohase als Geschenk. Früher flogen da wohl noch die Schlüpfer.

© zeidler ×

das Wort Abschied kam Kraus in Linz nicht über die Lippen. Stattdessen gab’s eine Werbeeinschaltung für seine Fan-Kreuzfahrt im Oktober.