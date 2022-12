× Steinbäcker ließ Wien ausflippen

Gert Steinbäcker stoppte am Donnerstag mit seiner Abschieds-Tour in der Wiener Stadthalle. Über 3.000 Fans jubelten über Solo-Hits, STS-Klassiker und Stargast Thomas Spitzer von der EAV. Auf ticket24.at erhalten Sie jetzt Ihre Karten für die restlichen Konzerte um 50 Prozent ermäßigt!

„Es ist fantastisch, wenn zu so einer jungen Nachwuchstruppe so viele Leute kommen“ Mit Augenzwinkern startete Gert Steinbäcker am Donnerstag seine Abschieds-Tour in der Wiener Stadthalle. Über 3.000 Fans feierten die größten Hits des Austropop.

Hymne. Vom Opener Zeig mir den Himmel bis zum Finale Bevor I geh lieferte Steinbäcker einen weit über zweistündigen, stimmungsvollen Mix aus Hits (Irgendwann bleib i dann dort), Raritäten (Alexis) und brisanten Polit-Songs (Helden von Heut). Dazu stimme sein Gitarrist Ulli Baer auch den Georg-Danzer -Klassiker Lass mi amoi no d'Sunn aufgehn sehn an. Noch mehr Jubel gab’s für die ewige Hymne Großvater. Da stürmten die Fans dann zum Gaudium von Steinbäcker sogar zur Bühne vor. Sangen dort auch bei Kalt und Käter textsicher jede Zeile mit.

Steinbäcker mit Thomas Spitzer.

Spital. Als Highlight drosch EAV-Mastermind Thomas Spitzer bei Fata Morgana, Roll Over Bethlehem und Steiermark in die Saiten. Dazu übernahm Christian Kolonovits für die Zugabe A Schönes G‘fühl das Piano-Spiel. Nur der geplante Gastauftritt von STS-Kumpane Schiffkowtz fiel leider aus. „Schiffi wollte bei ein, zwei Songs mitsingen. Aber er liegt leider mit einer Lungenentzündung im Spital und hat dort auch noch Corona bekommen.“

Am Freitag und am Sonntag präsentiert Steinbäcker seine Abschieds-Show im Linzer Brucknerhaus. Am 8.Dezember folgt das Heimspiel in Graz.