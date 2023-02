Wegen Ukraine-Krieg: Russkaja löst sich auf

Die Wiener Kult-Band ''Russkaja'', bekannt aus der ORF-Show ''Willkommen Österreich'' löst sich auf, wie sie heute auf Facebook verkündeten.

Wien. "Dies ist der traurigste Tag der Bandgeschichte nach 18 Jahre", schreibt die Band ''Russkaja'' auf ihrem Facebook-Account und gibt ihre Auflösung bekannt. Der Grund für den Entschluss sei der Krieg Russlands in der Ukraine, so die Band. Der Krieg mache es "unmöglich mit einem Image & Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Soviet Thematik und Sprache bedienen", erklären die Mitglieder der Musikgruppe. Die Band Russkaja (dt. Russische) basiere auf diesen musikalischen und lyrischen Attributen, gegründet vom Sänger der Band – Georgij, der in Moskau geboren wurde und vor über 30 Jahren nach Österreich gekommen ist.

Vor dem 24. Februar noch lustige Satire

Was vor dem 24. Februar 2022 noch lustige Satire in der Musik war, sei "jetzt nur noch tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack und die Bandmitglieder können nicht mehr auf die Bühne gehen ohne diese Tragik in jeder Note und jedem Wort zu spüren", so Russkaja auf Facebook weiter. "Jede Textzeile hat mittlerweile eine völlig andere Bedeutung bekommen und niemand in dieser Band will etwas repräsentieren, das in Zeiten wie diesen ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen assoziiert wird."

Die Band berichtet immer wieder Ziel von Shitstorms und Hasskommentaren geworden zu sein. So würden Textzeilen falsch interpretiert und als pro-Russisch dargestellt. "Die Band wird als Russische Terroristen hingestellt obwohl wir das genaue Gegenteil davon sind und mit unserer multikulturellen Herkunft mit Mitgliedern aus Ukraine, Italien, Deutschland & Österreich maximal für Frieden, Diversität & Zusammenhalt stehen", so Russkaja.

Außerdem sorge man sich um die "Sicherheit unserer Crew und aller anderen Beteiligten". Die Band wolle "nicht riskieren, dass etwas Schlimmes & Gewalttätiges passiert während wir auf Tour sind und Shows spielen."

"Für uns war Russkaja nicht nur eine Band sondern auch unsere Existenz. Diese Entscheidung ist für uns unendlich traurig aber nach allem was seit dem 24. Februar 2022 passiert ist, sehen wir leider keine andere Möglichkeit mehr."

"Als Abschiedsgeschenk hinterlassen wir euch unser neues Album TURBO POLKA PARTY", schreibt die Band zum Abschied.

Die Wiener Kult-Band, die traditionelle russische Musik mit Ska, Rock und Polkabeats mischte, wurde 2005 gegründet. Ein breiterem Publikum wurde die Band durch die Auftritte in der ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich" bekannt. In ihrer musikalischen Laufbahn veröffentlichte die Band sieben Alben. 2020 erhielt Russkaja den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie "Hard & Heavy".