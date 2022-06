Whitesnake sagen Wien-Konzert ab!

Das Whitesnake Konzert am 30. Juni im Gasometer fällt aus. Sänger David Coverdale hat Singverbot. Wegen Infektion der Nebenhöhle und der Luftröhre!

Es wäre nach dem peinlichen Geographie-Hoppala von Kiss (Sonntag Stadthalle) und der Monster-Show von Alice Cooper (Dienstag, Stadthalle) das dritte Hardrock-Highlight der Woche: Für Donnerstag (30. Juni) hatten Whitesnake für ihre Abschieds-Show „The Farewell Tour“ den Wiener Gasometer gebucht. Daraus wird nun leider nix. David Coverdale gab in der Nacht auf Dienstag via Facebook die Absage bekannt. „Ich fühle mich schon seit zwei Tagen nicht gut und nun wurde auch noch eine Infektion der Nebenhöhle und der Luftröhre diagnostiziert. Die Ärzte haben fünf Tage Sing-Verbot und Bettruhe verordnet. Deshalb müssen die Konzerte in Mailand und Wien ausfallen“

Die Tour steht ohnedies unter keinem guten Stern. Gitarrist Reb Beach fehlt schon seit geraumer Zeit. Auch Schlagzeuger Tommy Aldridge ist krank. Deshalb musste man schon am Wochenende kurzfristig ein Konzert in Spanien absagen.