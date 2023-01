Am 28. Januar 2023 präsentiert REBELLIØN – riot of rave: NINA KRAVIZ, LILLY PALMER, I HATE MODELS, Anna Ullrich sowie das Warehouse mit 7 Special b2b Sets von 14 Künstler:innen in der Marx Halle in

Wien.

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es nun endlich Zeit für die zweite Edition des Techno-Events der Superlative mit dem perfekten Mix aus den international angesagtesten Acts und Local Heroes.

oe24.at verlost zwei Tickets für das Musik-Event der Extraklasse.