× 100. Jubiläum: Jägerball feierte Comeback!

Nach zwei Jahren Pause kehrte der Jägerball in die Wiener Hofburg zurück.

Halali. Er zählt zu den traditionsreichsten Bällen des Landes, und als solcher lockte er zuletzt 2020 Tausende Trachten-Fans in die Wiener Hofburg. Montagabend konnte dann endlich die 100. Ausgabe des Jägerballs gefeiert werden.

Schon seit 1905 sammelt der Verein Grünes Kreuz als Veranstalter des Balls Spenden für in Not geratene Jäger oder deren Familien. Am Abend stand aber auch der Spaß im Vordergrund.

Der Einladung der neuen Grünes-Kreuz-Präsidentin Christa Kummer folgten Ministerin Kaudia Tanner, Ministerin Susanne Raab, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger, Minister Alexander Schallenberg, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Daniel Serafin, Richard Lugner und viele weitere VIPs.

Ministerin Tanner, Bauernbund-Obmann Pernkopf, Ex-Ministerin Köstinger

Minister Schallenberg, Ministerin Raab

Richard Lugner mit "Goldfisch" Andrea

Finanzstadtrat Hanke mit Frau

Nationalratspräsident Sobotka, Ex-Opernballchefin Großbauer

Schäfer-Elmayer, Dompfarrer Faber