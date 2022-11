× Alabas Urlaubs-Marathon

Real-Star David Alaba gönnt sich und den seinen den nächsten Luxus-Trip.

Gediegen. Gerade erst waren David Alaba, seine Freundin Shalimar, Sohn Zion und Schwester Rose May gemeinsam auf den Malediven und gönnten sich im One&Only-Resort eine „Grand Residenz“-Villa (Preis: rund 200.000 Euro pro Woche!). Jetzt melden sich die Luxus-Touristen aus Dubai. Alaba-Freundin Shalimar postet eifrig von ausgiebigen Shopping-Trips in die Dubai-Mall – stilgerecht mit dem Mall-eigenen Golfcart und Chauffeur, Lunch mit Blick auf die Skyline des Wüstenstaats und Dinner beim Nobel-Italienier Scalini, wo neben getrüffelten Spaghetti auch jede erdenkliche Pasta-Variante am Tisch stand.

Beim „Late Lunch“ mit Ausblick auf die Dubai-Skyline

Nachwuchs. Alabas kleinen Sohn hatte es vor allem der Spielplatz in der Luxus-Mall angetan. Dort behauptete er sich als Feuerwehrmann und durfte ein „brennendes“ Haus löschen. Danach stand eine Fahrt im Kinder-Krankenwagen durch die Mall am Programm. Eine Abwechslung auch für Papa David, der schon bald wieder am Fußballfeld stehen wird.

Sohn Zion im Kinderclub