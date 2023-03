Altenberger: Kein Paarlauf mit Kern bei Wien-Premiere

Dienstagabend feierte Verena Altenberger die Wien-Premiere ihres neuen Films – solo.

Versteckspiel. Die „Buhlschaft“ und der Ex-Kanzler – hat es zwischen Verena Altenberger und Christian Kern wirklich gefunkt? Diese Frage stellten sich gestern Abend auch die Premierengäste von Altenbergers neuem Film Sterne unter der Stadt im Wiener Gartenbaukino.

Blitzlicht. „Ich habe in der Vergangenheit nicht über mein Privatleben gesprochen und werde das weiterhin so halten“, meinte die Schauspielerin am Red Carpet.

Und Christian Kern? Obwohl manch einer glaubte, ihn lange vor Beginn des Films gesehen zu haben, blieb der Ex-Kanzler der Premiere fern. Was an den Liebes-Gerüchten um Kern und Altenberger letztendlich dran ist, wissen momentan wohl nur die beiden. Wirklich dementiert hat diese Gerüchte bis dato aber keiner von ihnen.