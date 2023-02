Arabella Kiesbauer: So geht es ihr nach dem Unfall

Nach eines Schi-Unfalls in Kitzbühel teilt Arabella Kiesbauer nun die erlösende Nachricht mit ihren Instagram-Followern: Sie darf das Spital verlassen und zeigt sich dabei zuversichtlich wie nie zuvor.

Kitzbühel. Vor knapp einer Woche brach sich Moderatorin Arabella Kiesbauer (53) das Bein während eines schweren Schi-Sturzs. Der Bruch war so kompliziert, dass sie sich nach ihrer Bergrettung auch noch in einer Wiener Privatklinik einer zweistündigen Operation unterziehen musste.

© Instagram/ @arabellakiesbauer

Nun aber die Erlösung: Kiesbauer teilte am Sonntag auf Instagram die gute Nachricht: Endlich darf sie das Spital verlassen!

"Sonntag – so ein Sonnentag! Also zumindest für meine Wenigkeit, auch ganz ohne Sonnenstrahlen. Ich darf nach Hause! Die Freude sieht man mir an, nicht wahr?", schreibt die 53-Jährige unter ihrem Posting.

Darauf zu sehen: Arabella vor dem Spital, sitzend in einem Rollstuhl. Doch trotz der Umstände strahlt sie in die Kamera und zeigt ganz eindeutig: Sie hat sich erholt!

Zudem zeigt sich die Moderatorin zuversichtlich und kommentiert unter einem weiteren Beitrag:

"Meine Lieben, in der letzten Woche habe ich von Euch auf Insta so viele Good Vibes bekommen, dass ich Euch zwei Gedankengänge nicht vorenthalten möchte, die mir Kraft und Zuversicht geben! ???????? „ Wir kommen auch mit kleinen Schritten ans Ziel“ und „ Geduld ist der Begleiter der Weisheit“ .

Vielen Dank für Eure bestärkenden Worte! ????"

Von ihren Followern auf Instagram erhielt Kiesbauer jedenfalls eine ganze Menge Genesungswünsche.