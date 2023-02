× Grande Ball-Finale in der Wiener Hofburg

Österreichs größter Maskenball läutete das Ende der Ballsaison in Wien ein.

Parkett. Getreu dem Motto „Glücklich ist, wer vergisst“ wagten sich Bundesministerin Karoline Edtstadler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Moderatorin Silvia Schneider und Neo-Dancing-Star Lucas Fendrich auf das Tanzparkett. Die Rudolfina Redoute lockte insgesamt 3.500 Gäste zum großen Finale der Ballsaison in die Wiener Hofburg.

Pink Lady Silvia Schneider



Tanz-Stars Lenka Pohoralek und Lucas Fendrich



Style. Karoline Edtstadler brachte ein modisches Déjà-vu in ihrem Opernballkleid von Zoe. Silvia Schneider strahlte in einer neuen Eigenkreation in der Trendfarbe Pink und Martina Fassl­abend funkelte in Gold.