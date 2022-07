Boris Bukowksi gibt Gesundheitsupdate

Auf Facebook teilte der Musiker seine Ängste und Hoffnungen mit den Fans

Knapp ein Monat ist es her, dass Austropo-Star Boris Bukowski (76) die niederschmetternde Diagnose erhielt. Der Sänger hat Krebs, leider eine sehr aggressive Variante: Non-Hodgkin-Lymphom. Jetzt steckt Bukowski mitten in der Chemotherapie. Anfangs war er noch optimistisch, doch nun teilt er seine Ängste mit den Fans und erklärt, dass man zwischendurch sehr oft den Mut verliert: "Nach 3 Wochen Schlaflosigkeit, wo sich die Kräfte ins Nichts verlieren, war ich ganz schön pessimistisch. Wenn dann noch eine Studie im Netz sagt, dass die Aussichten bescheiden sind, kann man leicht den Mut verlieren." Er sei dankbar im AKH, in einem der weltbesten Spitäler zu sein.

Jetzt heißt es abwarten

"In vier Monaten weiß ich mehr", schreibt er. Er habe wieder ein wenig Hoffnung und werde die Fans auf dem Laufenden halten. Zum Schluss schreibt er "Alles Liebe, euer Boris (slaw.: 'der Kämpfer')".