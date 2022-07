× Conchita: Nackt-Show in Madrid

Conchita Wurst lässt es in Madrid krachen. Händchen haltend und fast nackt

"Danke Madrid, es war episch!", schreibt Conchita Wurst zu den neuesten Bildern auf Facebook. Scrollt man durch, versteht man, was der Musiker damit meint. Etliche Bilder mit Freunden beim Ausgehen und in verrückten Outfits - eine Händchen haltende Conchita auf den Straßen Madrids inklusive.

Auf dem Foto, das Conchita Hand in Hand mit einem Unbekannten zeigt, trägt der Musiker nur einen String-Body mit Jeans. Sein Hinterteil kommt dabei an die frische Luft. Im Hotelzimmer liefert Wurst dann auch noch eine Halbnackt-Show, posiert nur im Tanga vor einem Spiegel, auf dem geschrieben steht: "Oh you pretty things". Dabei präsentiert Conchita noch einmal Sixpack und Oberarme. "Was für eine Reise", schwärmt Wurst auch noch Tage später. Eigentlich war Wurst auch teils beruflich in Madrid zugegen. Der ESC-Star stand bei der Pride Festival "Madrid Orgullo" auf der Bühne und performte in einem durchsichtigen Kleid zusammen mit Ricky Merino.