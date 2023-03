Dancing Stars: Das 1. Voting

Zu ungewohnter Zeit startet heute Abend die 15. Staffel der ''Dancing Stars''.

Comeback. Nach einem Jahr Pause startet heute Abend die neue Staffel der ORF-Castingshow Dancing Stars – mit einigen Neuerungen. So ist gleich zum Auftakt die Beginnzeit eine andere. Wegen des Skirennens davor startet die Show erst um 21 Uhr. Moderiert wird die Show von Mirjam Weichselbraun, an ihrer Seite erstmals ORF-Mann Andi Knoll im Ballroom. Und auch bei der Jury gibt es Neuerungen. Da Ballerina Karina Sarkissova von der Jurorin zur Promi-Tänzerin avancierte, wird der freie Juryplatz an Gast-Ju­roren vergeben. Den Auftakt dazu macht neben Bálasz Ekker und Maria Angelini-Santner das Topmodel Barbara Meier.

Keiner fliegt heute – 1. Abwahl in 2. Show

Aufwind. Neuen Schwung erhofft sich der ORF auch für die Quoten. 2021 sahen rund 580.000 die einzelnen Shows, was unter den Werten der Vorjahre lag. Zum Finale machte die ORF-Produktion aber wieder Boden gut und lockte eine knappe Million Seher vor die TV-Geräte. Für die Quote wird in der neuen Staffel vor allem Karina Sarkissova sorgen. Auch wenn sie im ÖSTERREICH-Talk meinte, dass sie „überhaupt nicht mit dem Sieg rechne“, darf sich das Publikum schon jetzt auf heiße Performances und flotte Sprüche freuen.

In zehn Shows müssen die Promis und Profis bis zum Finale am 12. Mai alles geben.