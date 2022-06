Donauinselfest geht heute ins Finale

Finale des Donauinselfests bietet heute Top-Acts wie Jan Delay und Ursula Strauss.

Wien. Nach dem Regen Samstagfrüh wird es heute auf der Donauinsel tropisch – bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 34 Grad lässt sich der Festival-Ausklang so richtig heiß feiern.

Festbühne lockt heute mit Top-Programm

Nach Pop-Evergreens wie Stefanie Werger, Umberto Tozzi und Peter Cornelius, die am Samstag auf der Festbühne auf dem Programm standen, kommt heute die Next Generation dran: Acts wie Verifiziert, Shark Tank und Mavi Phoenix werden dem Publikum so richtig einheizen, bevor Jan Delay und Disko No. 1 als Headliner die Donauinsel zum Beben bringen werden.

Auf Schlagerbühne steht mit Johnny Logan und Band ein richtiger Evergreen für die Boomer-Generation auf dem Programm.

Im Kulturzelt zeigt Ursula Strauss, dass sie nicht nur als Schauspielerin eine gute Figur macht – gemeinsam mit Ernst Molden präsentiert sie ihr Programm, für das das Duo hymnische Kritiken ersungen hat. Ein Geheimtipp ist Birgit Denk, die mit Bernhard Eder auf der Erzählkunstbühne brillieren wird.