Drehstart für Winslet und Grant in Wien

Ab Montag weht ein Hauch von Hollywood durch die Bundeshauptstadt.

Aufregend. Seit Tagen ist der Wiener Schillerplatz bereits „Sperrgebiet“ – alle Parkplätze sind für die Film-Crew der neuen Netflix-Serie The Palace reserviert. Auch die Schauspiel-Stars haben ihr Quartier im Nobel-Hotel Le Méridien bezogen. So weilt Oscar-Preisträgerin Kate Winslet bereits seit Freitag in der Wiener City. Co-Star Matthias Schoenaerts kam Samstag in Wien an. Noch nicht gesichtet wurden Hugh Grant und Andrea Riseborough, die aktuell mit To Leslie sogar auf Oscar-Kurs ist.

Am Montag startet Dreh im Palais Liechtenstein

Produktion. Gedreht wird ab Montag unter anderem im edlen Gartenpalais Liechtenstein im 9. Bezirk – auch Schloss Schönbrunn soll laut Insidern am Drehplan von The ­Palace stehen.

Bis 24. Februar sollen die Dreharbeiten unter der Regie von Stephen Frears in Wien laufen. Über 200 Personen umfasst die Crew – dazu kommen zahlreiche heimische Komparsen jeden Alters. Wann genau die Serie auf Netflix ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.