× Falco: Neue Hits zum Todestag

Vor 25 Jahren starb Falco. Jetzt wird er wieder groß gefeiert. Mit Jugend-Roman, der Deluxe-CD ''Einzelhaft'' , Tribute-Konzerten und einem neuen Musical. Der Fahrplan.

Muss ich denn sterben um zu leben? Am 6. Februar 1988 crashte Falco in der dominikanischen Republik in den Tod. Mit seinem Mitsubishi Pajero krachte er nahe der Turist Disco in einen Linienbus. Jetzt zum 25. Todestag wird Österreichs größte Popstar wieder gebührend gefeiert.

Buch. Den Auftakt macht der Jugendroman Falko des deutschen Autors Bernhard Strasser. Eine fiktive Story auf 275 Seiten über den 17-järigen Hans Holzner, der sich mehr und mehr wie sein Idol Falco benimmt und bald von allen nur noch "Falko" genannt wird. Er will mit seinem besten Freund Wolfgang das Rätsel um ein legendäres Geheimfach in Falcos Wiener Wohnung lösen.

CD, LP & Kassette. Am 27. Jänner folgt das bahnbrechende Debut-Album Einzelhaft aus dem Jahr 1982 in einer umfassenden Deluxe-Ausgabe: 12 seltene Remixes, auch von der Rarität That’s Scene, und das allererste Live-Konzert bei der Pop-Krone 1982 inklusive.

Tribute-Konzerte. Am 16. und 17. Februar rockt Falco-Bandelader Thomas Rabitsch mit den Goldfisch‘ die größten Hits des Falken im U4. Am 18.Februar folgt das Konzert-Special Rock I.In P.eace im Orpheum. Und am 10. Juni gibt’s das große Tribute-Konzert mit u.a. Roman Gregory, Georgij Makazaria und ZIB-Sprecher Tobias Pötzelsberger am Nova Rock.

Musical. Für Herbst planen die Vereinigten Bühnen Wien dann die Weltpremiere von „Rock Me Amadeus – Das Falco-Musical“ als neue Eigenproduktion.