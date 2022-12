Fans in Sorge: Naschenweng sagt krankheitsbedingt Konzert ab

Schlager-Sternchen Melissa Naschenweng verkündet, dass ihre geplanten Konzerte krankheitsbedingt abgesagt werden müssen.

Melissa Naschenweng hätte am 17. Dezember beim "Winterstadl" in Appenzell auf der Bühne stehen sollen – doch eine Grippe macht ihr einen Strich durch die Rechnung. "Leider muss ich euch mitteilen, dass ich auf ärztliche Anordnung diese Woche keine Konzerte wahrnehmen kann. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich vergangenen Samstag schon krank auf der Bühne gestanden bin", teilte der Schlagerstar via Instagram mit. Sie habe sich mit Influenza angesteckt, so Naschenweng weiter.

Das Konzert wird vorsorglich auf den 6. Jänner verschoben.