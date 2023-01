Florian Silbereisen: Seine neue Freundin ist Österreicherin

Schlager-Star Florian Silbereisen ist wieder vergeben – an eine Österreicherin!

Über vier Jahre ist die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer bereits her – nun soll der Schlager-Star wieder in festen Händen sein. Wie die "Freizeit Woche" berichtet, soll eine Österreicherin namens Sara Silbereisen den Kopf verdreht haben. Die 35-Jährige soll sogar schon ihren Job als Kellnerin im Hotel "Seerose" am Fuschlsee gekündigt haben – und bei "Flori" am Mondsee ihren offiziellen Wohnsitz angemeldet haben.

Sara und Silbereisen sollen sich laut dem Bericht schon seit Jahren gut kennen und befreundet sein. Auf Social Media sollen sogar bereits Fotos aufgetaucht sein, auf denen die zwei Frischverliebten Arm in Arm zu sehen sind.