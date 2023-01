Gabalier: Das ist die Frau an seiner Seite

Die Hahnenkamm-''Snowciety'' eröffnete mit Arnies Charity-Dinner den Kitz-Reigen. Gabalier zeigte sich mit seiner "Seelenfreundin".

Wenn die "Steirische Eiche" Arnold Schwarzenegger zum Charity-Dinner ruft, dann stehen natürlich die Promis Gewehr bei Fuß. Das waren beispielsweise: "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier, der sich mit seiner "Seelenfreundin" zeigte: der Wiener Galeristin Lisa Kandlhofer. Auf dem Red Carpet posierten die beiden sehr vertraut. Kein Wunder, die beiden sollen sich schon seit dem Kindergarten kennen und auch gemeinsam in die Grundschule und ins Gymnasium gegangen sein. In früheren Interviews hielt er jedoch schon fest: "Sie ist meine beste Freundin" – es seien also keine romantischen Gefühle im Spiel.

Gastgeber Arnold Schwarzenegger wurde von Tochter Christina und Freundin Heather Milligan zum Event im Stanglwirt begleitet . In noblem Anzug und mit roter Krawatte gab er sich sichtlich gut gelaunt. Auf eine Wortspende seinerseits musste man dennoch vergeblich warten. Stattdessen begab er sich baldigst nach getaner Promi-Pflicht über den Red Carpet in Richtung Reithalle, in der zahlreiche Ausstellungsstücke von einem schicken Dinner umrahmt unter den Hammer kommen sollten.

Darunter waren etwa: Ein Humidor mit klarer Terminator-Referenz, signierte Skier von Lindsey Vonn, eine exakte Replik der Lederjacke aus "Terminator 2", ein Bild seines Freundes und Hobbymalers, Hollywoodstar Sylvester Stallone, ein Kunstwerk von Gottfried Helnwein oder ein Gemälde aus der Feder des brasilianischen Künstlers Romero Britto, der sich zuvor auch ausgiebig und posierfreudig am roten Teppich zeigte. Der Erlös kommt jedenfalls laut dem Veranstalter der "Schwarzenegger Climate Initiative" zugute, die unter anderem jedes Jahr im Mai den "Austrian World Summit" in Wien ausrichtet und weltweit Klimaprojekte unterstützt.