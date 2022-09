'GNTM'-Siegerin Lou Anne stürzt bei Fashion Week

Das österreichische Model lief bei der New York Fashion Week für den Designer Christiano Siriano

Austro-Model Lou-Anne Gleißenebner-Teskey hat karrieretechnisch einen Höhenflug. Seit die Niederösterreicherin bei "Germany's Next Topmodel" als Siegerin hervorging, öffnen sich ihr auch international die Türen. So lief sie am Wochenende bei der New York Fashion Week für den amerikanischen Designer Christian Siriano. Sie durfte ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid mit kurzem Volant-Rock und schwarzen Lack-Handschuhen präsentieren.

„Meine erste New York Fashion Week Show. Es war mir eine Ehre, für Christian Siriano zu laufen. Danke“, schrieb Lou-Anne auf Instagram und zeigte ihr Outfit. Leider war es eine Premiere mit kleiner Bruchlandung. Denn die Wendeltreppe im Townhouse machte der Beauty zu schaffen. In Sekunden lag sie auf dem Boden, doch sie ließ sich keineswegs aus der Fassung bringen, war sofort wieder auf den Beinen und lief weiter. „Zum ersten Mal in New York, zum ersten Mal hingefallen!“, schrieb sie dann auf Instagram und zeigte sogar ein Video ihres Mini-Sturzes.