Nazi-Vorwürfe, Sticheleien und Ibiza – bei Heinz-Christian Straches Interview-Auftritt beim deutschen Satiriker Kurt Krömer ging es heiß zur Sache.

Über drei Monate "bettelnd" habe ihn Krömer bzw. der RBB immer wieder nach Berlin in die Sendung "Chez Krömer" eingeladen, berichtete Strache schon im Vorfeld der Ausstrahlung auf Facebook. "Auf so eine ulkige linke Kunstfigur war ich wirklich gespannt", so HC, der schließlich zusagte.

Fraglich, ob Strache den Trip nach Deutschland mittlerweile bereut. Denn schon der Einstieg verlief mit einem – gewollten oder ungewollten – Seitenhieb auf den gefallenen Politiker. Krömer stellte ihn als "Hans-Christian Strache" vor und fragte prompt: "Und, sind Sie wieder froh, dass Sie wieder heim im Reich sind?"

Es sollte nicht der einzige NS-Vorwurf des Gastgebers bleiben. Strache wehrte sich und bewies Selbstironie: "Ich sehe viele versteckte Kameras, da fühle ich mich wohl", sagte er angesichts der im Stil eines Verhörraums eingerichten Örtlichkeit. Trotzdem stoppte er auf seinem Handy am Tisch die vereinbarte Zeit von 30 Minuten.

Strache am Tiefpunkt: "Es kann nur aufwärts gehen"

Krömer streute angesichts von Straches politischem Absturz nach Ibiza und seinem aktuellen Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Philippa Salz in die Wunden: "Jetzt ist ja der Tiefpunkt erreicht, quasi." Strache darauf: "Das Schöne ist: Da kann es nur aufwärts gehen."

Immer wieder greift der Comedian zur Nazi-Keule und bezeichnet Strache als ebensolchen. "Nein, ich bin kein Sozialst und kein Extremist und daher auch kein Nazi", betonte Strache. Im Gegenzug wirft er nun Krömer NS-Verharmlosung vor. "Jeder der nicht Links ist, Deutsch spricht, Vater von Kindern ist, vielleicht auch noch Weiß ist und ein patriotisches Weltbild hat, ist bei Kurt halt ein Nazi", wettert Strache in seinem Facebook Posting. Dadurch relativiere Krömer die grausamen Verbrechen der Nazis "neurotisch, asozial, zwanghaft und idiotisch."

Ibiza-Attentat: "Bin froh, dass ich lebe"

Auch Ibiza spart Krömer nicht aus. Laut Strache seien alle Vorwürfe entkräftet worden. Einmal mehr spricht der Ex-Vizekanzler von einem "Attentat", weil er offenbar einigen im Weg gestanden sei. Strache: "Und da musste ich weg. Und da bin ich froh, dass das Attentat so ausging, dass ich heute lebe."