Heftiger Streit: Ex-Profil-Chef Christian Rainer aus Lokal geworfen

Nach einer Auseinandersetzung mit seinem Stamm-Wirt in Ebensee wurde der scheidende ''Profil''-Herausgeber und Chefredakteur unsanft aus dem Lokal befördert.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze des "Profil" kündigte Christian Rainer mit Ende vergangenen Jahres an, sich im Alter von 61 Jahren zurückziehen. Noch nicht einmal richtig in der Pension angekommen, wird er selbst zum medialen Gesprächsthema: Laut Medienberichten wurde Rainer aus seinem Stammlokal in Ebensee, dem Gasthof "Himmel", hochkant rausgeworfen und mit einem Hausverbot belegt.

Dabei war der gebürtige Gmundner im "Himmel" eingentlich ein gern gesehener Stammgast. Was war passiert? Vor rund zwei Wochen soll es im Lokal zu einer hitzigen Diskussion zwischen Rainer und dem Wirt Roland Heißl gekommen sein – Thema war demnach die NS-Vergangenheit von Ebensee. Während Rainer für eine aktive Erinnerungskultur an die dunkle Zeit plädierte, wollte der Gastronom die Vergangenheit lieber endlich ruhen lassen.

Die Diskussion artete immer weiter aus, es soll sogar zu Schreiduellen gekommen sein. Der Abend endete für Rainer, der mit Freunden unterwegs war, dann in einem unsanften Rauswurf: Der Wirt packte ihn am Krawattl und warf ihn aus dem "Himmel".

Laut unbestätigten Meldungen von Zeugen soll das aber nicht alles gewesen sein: Auch Tritte und Schläge soll es bei dem Disput gegeben haben.

Rainer schweigt jedenfalls zu dem Vorfall. So schnell betreten wird er das Lokal ohnehin nicht mehr: Er wurde mit einem Hausverbot belegt.