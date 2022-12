Gerda Rogers hat für Sie das Horoskop erstellt: So wird das Mars-Jahr 2023.

Zukunft. Mars, der keinesweges zufällig den Namen des römischen Kriegsgottes trägt, ist der astrologische Herrscher des neuen Jahres. Er steht vor allem für Initiative, Entschlossenheit und Durchsetzung und wird bestimmt in vielerlei Hinsicht neue Entwicklungen in die Wege leiten. So wie das Sternzeichen, dem er zugeordnet wird - der Widder - ist er ein feuriges, kämpferisches Temperamentsbündel, das oft auch zu allzu impulsiven Entscheidungen neigt. Langweilig wird es in diesem Mars-Jahr bestimmt nicht, es wird aber darauf ankommen, wie diese Erneuerungsenergien genutzt werden. Wo Mars unkontrolliert waltet, können sich Konflikte auch vehement zuspitzen und zu emotionell gefärbten, destruktiven Auseinandersetzungen führen.

Ob die Welt noch kriegerischer oder eher von neuen Friedensinitiativen geprägt wird, wird letztlich der Schicksalsplanet Saturn entscheiden, der im März vom Zeichen Wassermann in die Fische wandert und unser soziales Empfinden, Empathie und Menschlichkeit auf den Prüfstand stellt. Dazu wird Jupiter – ab Mitte Mai im Zeichen Stier – auch dafür sorgen, dass allzu übermütigem Treiben vernünftige, klare Grenzen gesetzt werden können.

Horoskop: So wird das Mars-Jahr 2023

Widder

Liebe. Freuen Sie sich auf einen erfrischenden, belebenden Jahresauftakt und einen heißen Sommer, der Ihr Herz wieder höher schlagen lässt.

Gesundheit. So viel Power wie in diesem Jahr haben Sie schon lange nicht mehr entfaltet. Muten Sie aber Ihrem Nervenkostüm nicht zu viel zu!

Stier

Liebe. Jupiter unterstützt Ihre Ambitionen ab Mitte Mai ein ganzes Jahr lang. Das erste Liebeshoch gibt es aber schon im März und April.

Gesundheit. Im März fällt die große saturnische Last von Ihnen ab. Dank Jupiter dürfen Sie ab dem Frühsommer sogar wieder mal richtig abheben.

Zwillinge

Liebe. Ab Anfang März sieht Ihnen Saturn genau auf die Finger. Da sind ernsthafte Beziehungsarbeit und Verantwortungsbewusstsein gefragt.

Gesundheit. Wappnen Sie sich beizeiten gegen das Saturn-Quadrat, das Ihnen ab März unmissverständlich rät, deutlich kürzerzutreten als bisher!

Krebs

Liebe. Ab März ist Ihnen Saturn sehr gewogen und auch Jupiter wird Ihr Liebesglück ab Mai festigen. Ein Jahr, um Nägel mit Köpfen zu machen.

Gesundheit. Saturn stärkt Ihnen den Rücken und Jupiter trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei. Nehmen Sie sich Zeit, den Aufschwung zu genießen!

Löwe

Liebe. Ab März sind Sie von Saturn befreit, dann kann es auch in der Liebe aufwärts gehen. Es ist aber wichtig, klare Grenzen zu ziehen.

Gesundheit. Ende der Saturn-Blockade ab März. Danach sind Sie physisch und mental wie ausgewechselt. Setzen Sie sich dennoch vernünftige Grenzen!

Jungfrau

Liebe. Saturn lässt Ihnen ab März nichts mehr durchgehen. Sie sollten daher bereit sein, sich auf ernsthafte Beziehungsarbeit einzulassen.

Gesundheit. Saturn und Mars kündigen ein anstrengendes Jahr an. Jupiter hilft Ihnen ab Mai, könnte Sie aber auch verführen, sich zu überschätzen.

Waage

Liebe. Ein grandioser Jahresauftakt, der Ihnen den richtigen Weg weist. Vorsichtiger im April und Mai, am Ende triumphiert aber die Liebe.

Gesundheit. Jede Menge Energie bis März und auch wieder ab dem Frühsommer. Im Frühling sollten Sie etwas kürzertreten und vorsichtiger sein.

Skorpion

Liebe. Saturn entlässt Sie im März aus seiner strengen Kontrolle. Zwischen Juni und September trennt sich endgültig die Spreu vom Weizen.

Gesundheit. Die belastende Saturn-Phase ist Anfang März überstanden. Sie dürfen wie der Phönix aus der Asche steigen und neue Kraft entfalten.

Schütze

Liebe. Legen Sie sich lieber selbst an eine kürzere Leine, bevor Saturn es tut. Nutzen Sie Ihr Liebesglück endlich verantwortungsbewusst!

Gesundheit. Von Mitte Mai bis Ende Oktober hilft Jupiter Ihrem Glück auf die Sprünge. Packen Sie es am Schopf und sagen Sie vorbehaltlos ja!

Steinbock

Liebe. Jupiter ist ab Mai mit Ihnen und hilft auch Ihrem Liebesglück auf die Sprünge. Ein Jahr für mehr Gefühl, Romantik und Mußestunden.

Gesundheit. Saturn ist Ihnen gewogen und ab Mai sind Sie dank Jupiter in Ihrem Elan kaum zu biegen. Gönnen Sie sich aber mehr Freude und Genuss!

Wassermann

Liebe. Saturn verabschiedet sich und gibt Ihnen wieder viel mehr Bewegungsfreiheit. Schauen Sie erst einmal, was Sie wirklich brauchen!

Gesundheit. Im März fällt die große saturnische Last von Ihren Schultern. Nach dieser großen Befreiung macht das Leben wieder viel mehr Spaß.

Fische

Liebe. Mars und Saturn geben Ihnen einiges aufzulösen. Ziehen Sie sich lieber öfter zurück, um mehr Klarheit und Sicherheit zu gewinnen!

Gesundheit. Saturn legt Ihnen nahe, sich genau anzusehen, was in Ihrer Lebensweise falsch läuft. Daran gilt es jetzt nachhaltig zu arbeiten.