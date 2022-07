× Jagger hat Freundin und Sohn ausquartiert!

Die Stones wohnen in Wien in verschiedenen Hotels. Selbst der süße Mini-Jagger darf nicht zu seinem Papa!

Wien. Backstage bestehen die Stones seit Jahren auf getrennte Garderoben. In Wien nächtigen sie nun aber auch in getrennten Hotels! Keith Richards, Ron Wood und die komplette Entourage checkten im Ritz Carlton ein. Nur Mick Jagger ließ sich in das eigentliche Stamm-Hotel Imperial kutschieren.

Getrennt. Jaggers Solo-Trip hat eine besonders skurrile Note: Seine Freundin Melanie Hamrick und auch sein Sohn Deveraux (5), der dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten ist und heute beherzt Fangerln spielte, sind in Wien mit dabei. Aber nicht mit Jagger im Hotel. Auch sie wohnen im Ritz. Wohl auch als Schutz vor den Paparazzi.

© Instagram ×

Melanie Hamrick mit Sohn Deveraux

© TZOe Zeidler ×

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler mit Jagger-Freundin Melanie Hamrick & Jaggers Sohn Deveraux

© TZOe Zeidler ×

Wien-Tour. Jagger macht ja bereits Wien unsicher. Noch am Mittwoch Abend ging’s zum Dinner beim Sternekoch Konstantin Filippou. Am Donnerstag stand ausgiebiges Sightseeing am Programm. Die Fotos von Wien-Trip will er bald auf Instagram zeigen.

Fahrplan. Erst am Freitag beim Soundcheck wird er seine Stones-Kollegen wieder sehen. Am Samstag ist u.a. noch ein Restaurant-Besuch angesagt. Am Sonntag jettet er weiter nach Lyon.