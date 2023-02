Jane Fonda: Mein Wien-Fahrplan

Heute wurde sie noch für‘s Klima laut. Ab Montag dreht sich für Jane Fonda alles um den Opernball. Die Details:

Fahrplan. Am Montag um 8.15 Uhr früh startet für Richard Lugner der Opernball. Stargast Jane Fonda, die heute noch ein Klima-Video zum Super Bowl ins Netz stellte, soll mit der Austrian Airlines aus New York Newark kommend in Wien einjetten. Von Schwechat, wo Fonda das übliche Begrüßungsfoto verwehrt („Sie will mich nicht sehen, nur ausschlafen“, so Lugner) geht’s ins „Grand Hotel“. Dort ist für die Hollywood-Queen eine 130 m2 große Premium-Suite reserviert

Sightseeing. Dienstag will Fonda in die Albertina. Privatführung. Auch zum Original „Feldhasen“ von Albrecht Dürer im lichtgeschützten Keller. Am Mittwoch steht um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City am Plan, danach folgt eine Autogrammstunde.

Ball-Programm. Am Donnerstag will Jane Fonda um 18.30 Uhr das Ballkleid der Presse präsentieren. Danach lässt ihr Lugner im Hotel-Restaurant 1870 für 255 Euro ein sechsgängiges Menü rund um Trüffel-Tortelloni und Wagyu Beef auftischen. Um 21 Uhr geht’s zum Opernball. Loge 9 links im Parterre. Ihr Ball-Vertrag läuft bis Mitternacht.