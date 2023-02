Kiesbauer gibt Update aus dem Krankenhaus

Die Moderatorin zeigte sich kurz vor ihrer Operation zuversichtlich

"Manchmal geht auch was schief", schrieb Arabella Kiesbauer zu den Bildern, die sie auf der Trage der Bergrettung zeigen. Die Moderatorin ist in Kitzbühel so unglücklich gestürzt, dass sie sich einen komplizierten Beinbruch zuzog.

Kurz vor ihrer Operation am Dienstag schrieb sie noch: "Einen Sonnenschein haut halt nix um - auch nicht ein komplizierter Bruch." Sie werde mit all den Metallteilen im Körper nur noch mehr wert sein. "Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die zahlreichen Genesungswünsche bedanken", schreibt sie weiter.