Kürzen Guns N‘ Roses ihr Wien-Konzert?

40.000 Fans zittern heute mit Guns N' Roses in Wien: Wie lange hält Axls Stimme wirklich? Zuletzt musste er das Programm zwecks Stimm-Schonung von überspannten 200 Minuten auf ''nur'' 170 einkürzen.

Im Sommer 2017 erfreute er die Fans noch mit einer spontanen Autogramm-Stunde vor dem Hyatt Hotel. Jetzt gibt sich Axl Rose dort deutlich Menschenscheuer. Am Dienstag um 18.41 Uhr setzte er mit seiner Boeing 737-436 (Kennzeichen: 9H-ZAZ)aus Mailand kommend in Schwechat auf. 43 Minuten später ließ er sich dann durch den Seiteneingang ins Hotel chauffieren. Vorbei an drei Dutzend enttäuschten Fans. Nicht nur Arroganz, sondern vor allem eine Sicherheits-Maßnahme. Wegen Stimm-Problemen mussten Guns N‘ Roses zuletzt ja bereits ein Konzert in Glasgow absagen. Dazu tobt das Corona-Virus. Die komplette, in gleich 10 Vans herankutschierte, Entourage muss Maske tragen. Auch Axl wurde bei den vorangegangenen Tour-Stopps nur mit Mundschutz gesichtet.

Alles um das Wien-Konzert im Happel-Stadion so exzessiv und so lange wie möglich durchzuziehen. Und die 40.000 Fans nicht zu enttäuschen. Bereits ab 19.15 Uhr, also so früh wie noch nie für einen Headliner in Wien, wollen Guns N‘ Roses mit dem 1987er Klassiker It’s So Easy ihr Höllen-Feuer starten. Bis zu 32 Songs, darunter natürlich alle Kracher wie November Rain, Sweet Child O Mine, Civil War und das Finale Paradise City sind geplant.

Doch zuletzt kürzte man das Programm zwecks Stimm-Schonung jedoch von überspannten 200 Minuten auf „nur“ 170 ein. Vor allem die kantigen Songs der Flop-CD "Chinese Democracy" wurden gestrichen. In Wien ist die Sperrstunde jedoch mit 23 Uhr anberaumt. Das lässt auf eine volle Show hoffen.