× Lugners Kolibri will zu ''GNTM''

Bahati Venus alias "Kolibri" hat große Pläne. Sie träumt von einer Modelkarriere

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der "Tierchen"-Modenschau in der Lugner City scheint Bahati Venus alias "Kolibri" auf neue Ideen gebracht zu haben. "Ich habe mich gefragt, wie es wohl ist als Vollzeit-Model zu arbeiten, denn ich fühle mich auch auf dem Laufsteg sehr wohl", sagt sie gegenüber oe24.at. Sogar eine Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" könnte sie sich vorstellen: "Vielleicht sollte ich mich einfach in der nächsten Staffel bewerben. Fotos hätte ich ja jetzt genügend."

© Bahati Venus ×

Tipps vom "Profi"

Bevor sie ihre Bewerbung abschickt, möchte sie sich aber noch richtig darauf vorbereiten. "Ich würde mir ein paar Tipps von Irina Jovanka holen. Schließlich hat die ehemalige Miss Serbia viel Erfahrung, was modeln anbelangt." Na dann, viel Glück!